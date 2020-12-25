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Україна цьогоріч заощадила
на 43% більше на тендерах...

Україна цьогоріч заощадила на 43% більше на тендерах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:36

Україна цьогоріч заощадила на 43% більше на тендерах...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році Україна заощадила 43 млрд грн на тендерах у Prozorro і заробила 11 млрд грн на аукціонах Prozorro.Продажі.

Дивися повний текст Україна цьогоріч заощадила на 43% більше на тендерах Prozorro.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:36

сэкономила на 43% больше, А где эта экономия делась?
велвел
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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