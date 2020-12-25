У 2020 році Україна заощадила 43 млрд грн на тендерах у Prozorro і заробила 11 млрд грн на аукціонах Prozorro.Продажі.
Дивися повний текст Україна цьогоріч заощадила на 43% більше на тендерах Prozorro.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 14:36
Україна цьогоріч заощадила на 43% більше на тендерах...
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Дивися повний текст Україна цьогоріч заощадила на 43% більше на тендерах Prozorro.
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