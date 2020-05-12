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Як здати квартиру в оренду:
оподаткування та штрафи

Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:43

Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи

Пропонуємо до обговорення:
Здача квартир (кімнат) в оренду в даний час є одним з найбільш поширених, зручних і вигідних способів отримання додаткового доходу.

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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:43

А износ, амортизация, ремонты, коммуналка, все это не учитывается? Так налог реально достигнет 40%. Так что бизнес зачахнет, если начнутся наезды, бетонные коробки станут никому не нужны и их вывалят на продажу.
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