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З 2004 року в Україні кількість робочих місць зменшилася...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 гру, 2020 17:43
Пропонуємо до обговорення:
За період з 2004 по 2019 рік в Україні кількість робочих місць зменшилася з 19,2 до 11,2 млн.
Дивися повний текст З 2004 року в Україні кількість робочих місць зменшилася на 8 млн - Любченко
.
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