За період з 2004 по 2019 рік в Україні кількість робочих місць зменшилася з 19,2 до 11,2 млн.
Дивися повний текст З 2004 року в Україні кількість робочих місць зменшилася на 8 млн - Любченко.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:43
З 2004 року в Україні кількість робочих місць зменшилася...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2004 року в Україні кількість робочих місць зменшилася на 8 млн - Любченко.
Додано: Суб 26 гру, 2020 19:00
Средня зп 11500 налог на зп 40% -пенсия должна быть 4000!!а клоуны рисуют 3300. Кроме 40% терпилы платят еще 20% пдв ну это уже на президентскую резиденцию получается
Додано: Суб 26 гру, 2020 19:40
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