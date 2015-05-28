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"Укравтодор" за рік відремонтував
10% всієї мережі...

"Укравтодор" за рік відремонтував 10% всієї мережі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:22

"Укравтодор" за рік відремонтував 10% всієї мережі...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році "Укравтодор" відремонтував і побудував рекордну для України кількість доріг.

Дивися повний текст \"Укравтодор\" за рік відремонтував 10% всієї мережі державних доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:22

зачем же так врать? общая протяженность автомобильных дорог более 85 тыс. км, так что 3,9 тыс. км - это меньше 5%...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:40

R2 проехал по Украине на авто за последние полгода более 20 т км(половину областей). Ремонты велись на участках не более 5%. может конечно не там ездил...
ruslan42212
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