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Forbes: статки найбагатших
людей світу з початку...

Forbes: статки найбагатших людей світу з початку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:35

Forbes: статки найбагатших людей світу з початку...

Пропонуємо до обговорення:
Найбагатші люди планети збільшили свої статки 2020 року на 20%, незважаючи на пандемію COVID-19 і загальний економічний спад.

Дивися повний текст Forbes: статки найбагатших людей світу з початку пандемії збільшилися на 1,9 трлн доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:35

может у меня и паранойя, но немного странно что средний класс и люди с низким уровнем доходов оказались в темном и глубоком месте из-за пандемии, а богатые стали еще богаче. ..
ruslan42212
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