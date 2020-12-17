Найбагатші люди планети збільшили свої статки 2020 року на 20%, незважаючи на пандемію COVID-19 і загальний економічний спад.
Дивися повний текст Forbes: статки найбагатших людей світу з початку пандемії збільшилися на 1,9 трлн доларів.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:35
Forbes: статки найбагатших людей світу з початку...
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Дивися повний текст Forbes: статки найбагатших людей світу з початку пандемії збільшилися на 1,9 трлн доларів.
Додано: Суб 26 гру, 2020 18:35
может у меня и паранойя, но немного странно что средний класс и люди с низким уровнем доходов оказались в темном и глубоком месте из-за пандемии, а богатые стали еще богаче. ..
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