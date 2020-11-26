RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Інфекціоніст пояснила, в
якому випадку пацієнти з...

Інфекціоніст пояснила, в якому випадку пацієнти з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:45

Інфекціоніст пояснила, в якому випадку пацієнти з...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні людей з коронавірусом лікують безкоштовно в державних медичних установах. Однак іноді трапляється, коли пацієнтам самим доводиться "бігати" в аптеку за ліками і купувати їх своїм коштом.

Дивися повний текст Інфекціоніст пояснила, в якому випадку пацієнти з коронавірусом оплачують препарати в лікарнях.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91847
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:45

Циничная наглая ложь.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2202
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:58

Re: Інфекціоніст пояснила, в якому випадку пацієнти з...

Уже инфекционист объясняет украинцам, а не партия и правительство?
В конечном итоге средства пациенту возвращают или это предлог для фактически бесплатного лечения?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10370
З нами з: 03.11.08
Подякував: 781 раз.
Подякували: 2302 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Степанов розповів, на якому етапі перебуває розробка...
R2 » Нед 20 гру, 2020 08:37
1 188
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 08:38
philippedcnr
Рожкова пояснила, чому Україна не отримає грошей МВФ у...
R2 » Чет 26 лис, 2020 21:09
3 417
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 16:25
Rainbow
У Держспоживслужбі розповіли, в якому випадку Київ...
R2 » П'ят 23 жов, 2020 05:05
1 210
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 05:05
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21573)
26.12.2020 22:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.