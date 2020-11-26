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Інфекціоніст пояснила, в якому випадку пацієнти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:45
Пропонуємо до обговорення:
В Україні людей з коронавірусом лікують безкоштовно в державних медичних установах. Однак іноді трапляється, коли пацієнтам самим доводиться "бігати" в аптеку за ліками і купувати їх своїм коштом.
Дивися повний текст Інфекціоніст пояснила, в якому випадку пацієнти з коронавірусом оплачують препарати в лікарнях
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:45
Циничная наглая ложь.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:58
Уже инфекционист объясняет украинцам, а не партия и правительство?
В конечном итоге средства пациенту возвращают или это предлог для фактически бесплатного лечения?
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