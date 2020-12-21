Про це пише Delo.ua з посиланням на експерта транспортних інновацій в Офісі підтримки реформ при Міністерстві інфраструктури Марину Китіну.
Дивися повний текст Український ринок електрокарів зросте до 50 тисяч машин.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 01:06
Український ринок електрокарів зросте до 50 тисяч машин
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Дивися повний текст Український ринок електрокарів зросте до 50 тисяч машин.
Додано: Нед 27 гру, 2020 01:06
Господи, чому у вас такі неуки журналісти?
Ринок електромобілів і парк - різні речі! 50 тисяч електромобілів в Україні буде вже у наступному році.
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