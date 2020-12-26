Середній вік автомобіля в Україні - понад 20 років, але "свіжопригнані" екземпляри значно молодші.
Дивися повний текст Названо середній вік \"пригнаних\" авто в Україні.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 01:07
Названо середній вік "пригнаних" авто в Україні
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Дивися повний текст Названо середній вік \"пригнаних\" авто в Україні.
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