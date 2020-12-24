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Вартість бюджетного варіанту
новорічного столу в Києві

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:37

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у пресслужбі Інституту аграрної економіки.

Дивися повний текст Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:38

только в этом болоте из года в год подщитуют во сколько обойдётся стол на НГ, журналюги вам этот бред не надоедает писать вам не тошнит от этого
велвел
 
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