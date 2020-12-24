Про це повідомили у пресслужбі Інституту аграрної економіки.
Дивися повний текст Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 09:37
Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві.
Додано: Нед 27 гру, 2020 09:38
только в этом болоте из года в год подщитуют во сколько обойдётся стол на НГ, журналюги вам этот бред не надоедает писать вам не тошнит от этого
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