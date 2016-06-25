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ОСББ: як обманюють мешканців
наймані домоуправителі

ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:01

ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі

Пропонуємо до обговорення:
Неучасть власників у процесі домоуправління призводить не лише до розладу в справах.

Дивися повний текст ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:01

Неприхована реклама керуючої компанії. Але ж вона також може обманути мешканців!
Sergius
 
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