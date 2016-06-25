Неучасть власників у процесі домоуправління призводить не лише до розладу в справах.
Дивися повний текст ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 11:01
ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі.
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:01
Неприхована реклама керуючої компанії. Але ж вона також може обманути мешканців!
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