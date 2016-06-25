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ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі
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Додано: Нед 27 гру, 2020 11:01
Пропонуємо до обговорення:
Неучасть власників у процесі домоуправління призводить не лише до розладу в справах.
Дивися повний текст ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі
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R2
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Додано: Нед 27 гру, 2020 11:01
Неприхована реклама керуючої компанії. Але ж вона також може обманути мешканців!
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Sergius
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Додано: Нед 27 гру, 2020 17:04
Так і є і це далеко не одиничні випадки. А потім, якщо мешканцім щось не подобається, від них ще спробуй здихайся.
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apyvovar
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:33
Брехливо написано, жахливо брехливо!!!! Я по фаху хореограф, працюю вже 5років головою правління. Я люблю свій будинок, я люблю свою роботу і своїх сусідів... Звичайно із 112 квартир не можу завжди всім догодити, але я і не стараюся. Я просто роблю так, якби робила у себе дома!!!!
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Додано: Пон 28 гру, 2020 12:05
Все правильно. Ефективність ОСББ цілком залежить від порядності керуючого, якого ніхто практично не контролює, а це породжує злодійство. Держава зацікавлена в безпорядку, щоб відволікати народ від своїх махінацій. Так все і діється на благо..., тут вже навчилися з любої справи влаштовувати собі вигоду. Промисловості немає, все розікрали і порізали, красти залишилось з бюджету і комунпослуг.
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providnyk
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Додано: Пон 28 гру, 2020 12:19
providnyk написав:
Все правильно. Ефективність ОСББ цілком залежить від порядності керуючого, якого ніхто практично не контролює, а це породжує злодійство. Держава зацікавлена в безпорядку, щоб відволікати народ від своїх махінацій. Так все і діється на благо..., тут вже навчилися з любої справи влаштовувати собі вигоду. Промисловості немає, все розікрали і порізали, красти залишилось з бюджету і комунпослуг.
Его контролируют члены правления. Но если что один что другие избирались по принципу "да делайте что угодно, главное меня не напрягайте" -- все возможно.
Но чем это принципиально отличается от управ-компании -- которую точно так же контролирует "никто"?..
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_hunter
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Додано: Пон 28 гру, 2020 14:19
_hunter написав: providnyk написав:
Все правильно. Ефективність ОСББ цілком залежить від порядності керуючого, якого ніхто практично не контролює, а це породжує злодійство. Держава зацікавлена в безпорядку, щоб відволікати народ від своїх махінацій. Так все і діється на благо..., тут вже навчилися з любої справи влаштовувати собі вигоду. Промисловості немає, все розікрали і порізали, красти залишилось з бюджету і комунпослуг.
Его контролируют члены правления. Но если что один что другие избирались по принципу "да делайте что угодно, главное меня не напрягайте" -- все возможно.
Но чем это принципиально отличается от управ-компании -- которую точно так же контролирует "никто"?..
Тем, что ты лично рассчитываешься с управляюшей компанией и тебе абсолютно фиолетово какой долг у соседа, т.е. общие долги дома на тебя не навешают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:28
shapo написав: _hunter написав:
Его контролируют члены правления. Но если что один что другие избирались по принципу "да делайте что угодно, главное меня не напрягайте" -- все возможно.
Но чем это принципиально отличается от управ-компании -- которую точно так же контролирует "никто"?..
Тем, что ты лично рассчитываешься с управляюшей компанией и тебе абсолютно фиолетово какой долг у соседа, т.е. общие долги дома на тебя не навешают
А на кого УК общие долги дома навешает? -- скромненько сидит в уголочке и тихонечко просит "ну заплатите..."?
И какие общие долги ОСББ навешают?
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_hunter
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:32
shapo написав:
Тем, что ты лично рассчитываешься с управляюшей компанией и тебе абсолютно фиолетово какой долг у соседа, т.е. общие долги дома на тебя не навешают
_hunter написав:
А на кого УК общие долги дома навешает? -- скромненько сидит в уголочке и тихонечко просит "ну заплатите..."?
Вешает долги не дома, а конкретной квартиры на конкретного должника и с ним и разбирается, а меня это не касается никак
_hunter написав:
И какие общие долги ОСББ навешают?
Все - от отопления до уборки мусора ибо идет коллективная ответственность ОСББ перед коммунальными службами, а не конкретного гражданина
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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