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ОСББ: як обманюють мешканців
наймані домоуправителі

ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:01

ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі

Пропонуємо до обговорення:
Неучасть власників у процесі домоуправління призводить не лише до розладу в справах.

Дивися повний текст ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі.
R2
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Неприхована реклама керуючої компанії. Але ж вона також може обманути мешканців!
Sergius
 
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Так і є і це далеко не одиничні випадки. А потім, якщо мешканцім щось не подобається, від них ще спробуй здихайся.
apyvovar
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:33

Брехливо написано, жахливо брехливо!!!! Я по фаху хореограф, працюю вже 5років головою правління. Я люблю свій будинок, я люблю свою роботу і своїх сусідів... Звичайно із 112 квартир не можу завжди всім догодити, але я і не стараюся. Я просто роблю так, якби робила у себе дома!!!!
natagrinevich77
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:05

Все правильно. Ефективність ОСББ цілком залежить від порядності керуючого, якого ніхто практично не контролює, а це породжує злодійство. Держава зацікавлена в безпорядку, щоб відволікати народ від своїх махінацій. Так все і діється на благо..., тут вже навчилися з любої справи влаштовувати собі вигоду. Промисловості немає, все розікрали і порізали, красти залишилось з бюджету і комунпослуг.
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:19

  providnyk написав:Все правильно. Ефективність ОСББ цілком залежить від порядності керуючого, якого ніхто практично не контролює, а це породжує злодійство. Держава зацікавлена в безпорядку, щоб відволікати народ від своїх махінацій. Так все і діється на благо..., тут вже навчилися з любої справи влаштовувати собі вигоду. Промисловості немає, все розікрали і порізали, красти залишилось з бюджету і комунпослуг.

Его контролируют члены правления. Но если что один что другие избирались по принципу "да делайте что угодно, главное меня не напрягайте" -- все возможно.
Но чем это принципиально отличается от управ-компании -- которую точно так же контролирует "никто"?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:19

  _hunter написав:
  providnyk написав:Все правильно. Ефективність ОСББ цілком залежить від порядності керуючого, якого ніхто практично не контролює, а це породжує злодійство. Держава зацікавлена в безпорядку, щоб відволікати народ від своїх махінацій. Так все і діється на благо..., тут вже навчилися з любої справи влаштовувати собі вигоду. Промисловості немає, все розікрали і порізали, красти залишилось з бюджету і комунпослуг.

Его контролируют члены правления. Но если что один что другие избирались по принципу "да делайте что угодно, главное меня не напрягайте" -- все возможно.
Но чем это принципиально отличается от управ-компании -- которую точно так же контролирует "никто"?..


Тем, что ты лично рассчитываешься с управляюшей компанией и тебе абсолютно фиолетово какой долг у соседа, т.е. общие долги дома на тебя не навешают
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:28

  shapo написав:
  _hunter написав:Его контролируют члены правления. Но если что один что другие избирались по принципу "да делайте что угодно, главное меня не напрягайте" -- все возможно.
Но чем это принципиально отличается от управ-компании -- которую точно так же контролирует "никто"?..


Тем, что ты лично рассчитываешься с управляюшей компанией и тебе абсолютно фиолетово какой долг у соседа, т.е. общие долги дома на тебя не навешают

А на кого УК общие долги дома навешает? -- скромненько сидит в уголочке и тихонечко просит "ну заплатите..."?
И какие общие долги ОСББ навешают?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:32

  shapo написав:Тем, что ты лично рассчитываешься с управляюшей компанией и тебе абсолютно фиолетово какой долг у соседа, т.е. общие долги дома на тебя не навешают


  _hunter написав:А на кого УК общие долги дома навешает? -- скромненько сидит в уголочке и тихонечко просит "ну заплатите..."?


Вешает долги не дома, а конкретной квартиры на конкретного должника и с ним и разбирается, а меня это не касается никак



  _hunter написав:И какие общие долги ОСББ навешают?


Все - от отопления до уборки мусора ибо идет коллективная ответственность ОСББ перед коммунальными службами, а не конкретного гражданина
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shapo
 
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