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ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:06
_hunter написав: shapo написав:
Тем, что ты лично рассчитываешься с управляюшей компанией и тебе абсолютно фиолетово какой долг у соседа, т.е. общие долги дома на тебя не навешают
А на кого УК общие долги дома навешает? -- скромненько сидит в уголочке и тихонечко просит "ну заплатите..."?
И какие общие долги ОСББ навешают?
завтра - вы возьмите кредит , чтобы обклеивание пенопластом свой дом ( утепление ) .
зачем мне этот кредит ?
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moldashavanin
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:08
moldashavanin написав: _hunter написав: shapo написав:
Тем, что ты лично рассчитываешься с управляюшей компанией и тебе абсолютно фиолетово какой долг у соседа, т.е. общие долги дома на тебя не навешают
А на кого УК общие долги дома навешает? -- скромненько сидит в уголочке и тихонечко просит "ну заплатите..."?
И какие общие долги ОСББ навешают?
завтра - вы возьмите кредит , чтобы обклеивание пенопластом свой дом ( утепление ) .
зачем мне этот кредит ?
А так кредит возьмет УК, предварительно повысив плату "за утрымання будынку та прибудынковои"...
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_hunter
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:15
С одним согласен на все 100:
Без сознательности и активности мешканцив Не будет никакого результата
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danteatr
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:22
shapo написав:
Все - от отопления до уборки мусора ибо идет коллективная ответственность ОСББ перед коммунальными службами, а не конкретного гражданина
_hunter написав:
Отопление -- и УК на дом "вешает" (тепло просто выключается -- если долг большой). А вывоз мусора и ОСББ не перекидывает...
Ничего подобного.
Большой долг по теплу , газу , свету, воде может появиться и от двух-трех неплательщиков и в этом случае никакая УК ничего не отключит, и с ними будут разбираться Киевтеплоэнерго, Киевгаз,Киевводоканал,ДТЕК и пр.
УК вообще отвечает только за текущих ремонт, уборку подъездов и вывоз мусора.
А любая задолженность в ОСББ это коллективная ответственность и правление предложит или разбросать их долг на терпил (остальных плательщиков) , или от услуги действительно отключат весь дом.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:23
_hunter написав: moldashavanin написав:
завтра - вы возьмите кредит , чтобы обклеивание пенопластом свой дом ( утепление ) .
зачем мне этот кредит ?
А так кредит возьмет УК, предварительно повысив плату "за утрымання будынку та прибудынковои"...
На что она возьмет кредит ? на балансе УК нету этого дома .
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moldashavanin
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:27
забавно как город и те самые ЖЕКи списали со своего Баланса эти дома . Дом лежит на балансе ОСББ ( или где она записан ? ) а УК только управляет этим домом . Помните злые сказки ? - уйдите от ЖЕКа и сами будете управлять своим домом , как вы заживете .
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moldashavanin
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:34
shapo написав: shapo написав:
Все - от отопления до уборки мусора ибо идет коллективная ответственность ОСББ перед коммунальными службами, а не конкретного гражданина
_hunter написав:
Отопление -- и УК на дом "вешает" (тепло просто выключается -- если долг большой). А вывоз мусора и ОСББ не перекидывает...
Ничего подобного.
Большой долг по теплу , газу , свету, воде может появиться и от двух-трех неплательщиков и в этом случае никакая УК ничего не отключит, и с ними будут разбираться Киевтеплоэнерго, Киевгаз,Киевводоканал,ДТЕК и пр.
УК вообще отвечает только за текущих ремонт, уборку подъездов и вывоз мусора.
А любая задолженность в ОСББ это коллективная ответственность и правление предложит или разбросать их долг на терпил (остальных плательщиков) , или от услуги действительно отключат весь дом.
Вас куда-то в стороны постоянно шарахает: газ/свет/вода -- даже в случае ОСББ -- индивидуальные договора. А в случае с ЦО -- даже с УК -- договор "на дом".
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_hunter
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:37
moldashavanin написав:
забавно как город и те самые ЖЕКи списали со своего Баланса эти дома . Дом лежит на балансе ОСББ
( или где она записан ? ) а УК только управляет этим домом . Помните злые сказки ? - уйдите от ЖЕКа и сами будете управлять своим домом , как вы заживете .
Как и предыдущий "допысувач" -- так хотел ужасами ОСББ напугать, что сам запутался...
Судя по выделенному -- вот то вышеупомянутое "злое и ужасное ОСББ" уже спокойно может брать кредит...
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:59
_hunter написав:
А на кого УК общие долги дома навешает? -- скромненько сидит в уголочке и тихонечко просит "ну заплатите..."?
И какие общие долги ОСББ навешают?
Если человек сам не подписался что он кому-то должен такой-то долг, то создать долги возможно только с помощью мошенничества. И мошенником тут выступает тот, кто этот долг требует.
Нет оплаты - не предоставляй услуги. Есть оплата - предоставляй. Так должно работать по нормальному. И никаких долгов в такой схеме не может возникнуть в принципе.
Теперь по поводу ОСББ. По сути ОСББ - это один из способов для снятия ответственности с воров и мошенников. К примеру люди исправно платят за свет, тепло, газ. А управляющий ОСББ в сговоре с поставляющими компаниями просто забирают эти деньги себе, не отключая дом от снабжения. В результате дом годами живет и не подозревает, что все что они платят уходит кому-то в карман, а на дом насчитывают долги. В какой-то момент управляющий пропадает, а дом отключают от электричества, газа и отопления до тех пор, пока жители не оплатят долг который накопился за эти годы. И спросить за это не у кого, виновник растворился на горизонте. Коммунальные службы якобы не при делах, хотя деньги с этого тоже поимели...
Аналогично при прямом расчете за коммуналку, коммунальщики вначале навешивают долг за услуги, которые не нужны или вообще не оказывались и потом требуют этот долг оплатить. Правда в этом случае виновник - коммунальная компания есть, она на горизонте не растворяется, но ей позволено безнаказанно начислять долги за воздух и навязанные услуги.
В обоих случаях причина возникновения долгов - мошенничество. Долг начислялся за то, что люди изначально и не собирались покупать, им насильно всучили то что им не нужно и требуют оплатить долг.
Такими-же схемами раньше мошенники на улице людей разводили всовывая прохожим разный мусор и требуя потом его оплатить.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:06
_hunter написав:
Вас куда-то в стороны постоянно шарахает: газ/свет/вода -- даже в случае ОСББ -- индивидуальные договора. А в случае с ЦО -- даже с УК -- договор "на дом".
Мы, видимо, с вами в разных городах или странах живем ибо в моем подъезде несколько дней висело объявление о долге конкретного гражданина квартирой ниже за потребленное тепло.
Зачем они его повесили если можно спокойно содрать со всех?
Вы путаете расчет по общедомовым счетчикам за газ, тепло, воду когда их нет целиком или частично в квартирах и они раскидываются или на число прописанных, отапливаемую жилплощадь или вообще хрен знает как с ответственностью перед этими службами гражданина или ОСББ
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