ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі

Додано: Пон 28 гру, 2020 16:59

_hunter написав: А на кого УК общие долги дома навешает? -- скромненько сидит в уголочке и тихонечко просит "ну заплатите..."?

И какие общие долги ОСББ навешают? А на кого УК общие долги дома навешает? -- скромненько сидит в уголочке и тихонечко просит "ну заплатите..."?И какие общие долги ОСББ навешают?

Если человек сам не подписался что он кому-то должен такой-то долг, то создать долги возможно только с помощью мошенничества. И мошенником тут выступает тот, кто этот долг требует.Нет оплаты - не предоставляй услуги. Есть оплата - предоставляй. Так должно работать по нормальному. И никаких долгов в такой схеме не может возникнуть в принципе.Теперь по поводу ОСББ. По сути ОСББ - это один из способов для снятия ответственности с воров и мошенников. К примеру люди исправно платят за свет, тепло, газ. А управляющий ОСББ в сговоре с поставляющими компаниями просто забирают эти деньги себе, не отключая дом от снабжения. В результате дом годами живет и не подозревает, что все что они платят уходит кому-то в карман, а на дом насчитывают долги. В какой-то момент управляющий пропадает, а дом отключают от электричества, газа и отопления до тех пор, пока жители не оплатят долг который накопился за эти годы. И спросить за это не у кого, виновник растворился на горизонте. Коммунальные службы якобы не при делах, хотя деньги с этого тоже поимели...Аналогично при прямом расчете за коммуналку, коммунальщики вначале навешивают долг за услуги, которые не нужны или вообще не оказывались и потом требуют этот долг оплатить. Правда в этом случае виновник - коммунальная компания есть, она на горизонте не растворяется, но ей позволено безнаказанно начислять долги за воздух и навязанные услуги.В обоих случаях причина возникновения долгов - мошенничество. Долг начислялся за то, что люди изначально и не собирались покупать, им насильно всучили то что им не нужно и требуют оплатить долг.Такими-же схемами раньше мошенники на улице людей разводили всовывая прохожим разный мусор и требуя потом его оплатить.