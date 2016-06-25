ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі

Долга могло и не быть. Этот конкретный гражданин может работает в коммунальном предприятии или ему заплатили за роль пугала, а может просто назначили показательной жертвой.
Объявления эти вешаются не для конкретного гражданина. А чтобы запугать жильцов, чтобы жильцы бежали платить, не думая ни о ценах, ни о качестве, ни о том нужно ли вообще это жильцам.
Методики навешивания долгов с последующим вымогательством с помощью подобных методов давно отработаны у коллекторов. Просто, если раньше эти методы применялись к тем кто добровольно подписался под долгом, то теперь их применяют чтобы просто на ровном месте навешивать людям долги.