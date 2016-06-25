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ОСББ: як обманюють мешканців
наймані домоуправителі

ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:19

  shapo написав:в моем подъезде несколько дней висело объявление о долге конкретного гражданина квартирой ниже за потребленное тепло.
Зачем они его повесили если можно спокойно содрать со всех?


Долга могло и не быть. Этот конкретный гражданин может работает в коммунальном предприятии или ему заплатили за роль пугала, а может просто назначили показательной жертвой.

Объявления эти вешаются не для конкретного гражданина. А чтобы запугать жильцов, чтобы жильцы бежали платить, не думая ни о ценах, ни о качестве, ни о том нужно ли вообще это жильцам.


Методики навешивания долгов с последующим вымогательством с помощью подобных методов давно отработаны у коллекторов. Просто, если раньше эти методы применялись к тем кто добровольно подписался под долгом, то теперь их применяют чтобы просто на ровном месте навешивать людям долги.
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