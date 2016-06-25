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ОСББ: як обманюють мешканців
наймані домоуправителі

ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:19

  shapo написав:в моем подъезде несколько дней висело объявление о долге конкретного гражданина квартирой ниже за потребленное тепло.
Зачем они его повесили если можно спокойно содрать со всех?


Долга могло и не быть. Этот конкретный гражданин может работает в коммунальном предприятии или ему заплатили за роль пугала, а может просто назначили показательной жертвой.

Объявления эти вешаются не для конкретного гражданина. А чтобы запугать жильцов, чтобы жильцы бежали платить, не думая ни о ценах, ни о качестве, ни о том нужно ли вообще это жильцам.


Методики навешивания долгов с последующим вымогательством с помощью подобных методов давно отработаны у коллекторов. Просто, если раньше эти методы применялись к тем кто добровольно подписался под долгом, то теперь их применяют чтобы просто на ровном месте навешивать людям долги.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:38

  shapo написав:
  _hunter написав:Вас куда-то в стороны постоянно шарахает: газ/свет/вода -- даже в случае ОСББ -- индивидуальные договора. А в случае с ЦО -- даже с УК -- договор "на дом".


Мы, видимо, с вами в разных городах или странах живем ибо в моем подъезде несколько дней висело объявление о долге конкретного гражданина квартирой ниже за потребленное тепло.
Зачем они его повесили если можно спокойно содрать со всех?
Вы путаете расчет по общедомовым счетчикам за газ, тепло, воду когда их нет целиком или частично в квартирах и они раскидываются или на число прописанных, отапливаемую жилплощадь или вообще хрен знает как с ответственностью перед этими службами гражданина или ОСББ

И точно так же в моем доме висит объява о кучке должников перед ОСББ -- зачем, если можно спокойно раскидать на всех?
Нет -- это вы путаете "балансосодержателя" ЦО -- в отличии от всех других "комуналок" -- это всегда дом -- даже в случае наличия теплосчетчика в квартире -- небаланс в таком случае оплачивается через МОПы.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:50

  _hunter написав:
  shapo написав:Мы, видимо, с вами в разных городах или странах живем ибо в моем подъезде несколько дней висело объявление о долге конкретного гражданина квартирой ниже за потребленное тепло.
Зачем они его повесили если можно спокойно содрать со всех?
Вы путаете расчет по общедомовым счетчикам за газ, тепло, воду когда их нет целиком или частично в квартирах и они раскидываются или на число прописанных, отапливаемую жилплощадь или вообще хрен знает как с ответственностью перед этими службами гражданина или ОСББ

И точно так же в моем доме висит объява о кучке должников перед ОСББ -- зачем, если можно спокойно раскидать на всех?
Нет -- это вы путаете "балансосодержателя" ЦО -- в отличии от всех других "комуналок" -- это всегда дом -- даже в случае наличия теплосчетчика в квартире -- небаланс в таком случае оплачивается через МОПы.


Как оплачивается ЦО - всем домом в ОСББ или каждой конкретной квартирой -узнаете после того как розовый период объявлений должникам закончится , дом отключат от отопления и жильцы подадут в суд на компанию-поставщика.
Там и ,наконец, выяснится без сказок от правления ОСББ откуда взялся общедомовой долг, как его раскидывали на МОПы и кто и за что должен платить.
Ситуация с неплатежами по стране пока накапливается, но рано или поздно она будет решаться и тогда такие суды будут не исключением, а очень частым событием.
Вот тогда и опишите преимущества ОСББ перед управляющими компаниями.
PS В отличие от ЦО с вертикальной разводкой стояков в домах до 2000-х годов с остальными службами вопрос отключения конкретного должника решается технически очень просто, да и долги самые большие именно по отоплению.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:35

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Мы, видимо, с вами в разных городах или странах живем ибо в моем подъезде несколько дней висело объявление о долге конкретного гражданина квартирой ниже за потребленное тепло.
Зачем они его повесили если можно спокойно содрать со всех?
Вы путаете расчет по общедомовым счетчикам за газ, тепло, воду когда их нет целиком или частично в квартирах и они раскидываются или на число прописанных, отапливаемую жилплощадь или вообще хрен знает как с ответственностью перед этими службами гражданина или ОСББ

И точно так же в моем доме висит объява о кучке должников перед ОСББ -- зачем, если можно спокойно раскидать на всех?
Нет -- это вы путаете "балансосодержателя" ЦО -- в отличии от всех других "комуналок" -- это всегда дом -- даже в случае наличия теплосчетчика в квартире -- небаланс в таком случае оплачивается через МОПы.


Как оплачивается ЦО - всем домом в ОСББ или каждой конкретной квартирой -узнаете после того как розовый период объявлений должникам закончится , дом отключат от отопления и жильцы подадут в суд на компанию-поставщика.
Там и ,наконец, выяснится без сказок от правления ОСББ откуда взялся общедомовой долг, как его раскидывали на МОПы и кто и за что должен платить.
Ситуация с неплатежами по стране пока накапливается, но рано или поздно она будет решаться и тогда такие суды будут не исключением, а очень частым событием.
Вот тогда и опишите преимущества ОСББ перед управляющими компаниями.
PS В отличие от ЦО с вертикальной разводкой стояков в домах до 2000-х годов с остальными службами вопрос отключения конкретного должника решается технически очень просто, да и долги самые большие именно по отоплению.

Так я так и не понял: преимущества УК в чем? -- в том, что после отключения дома от ЦО жильцы будут подавать в суда на нее, а она на поставщика?
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:25

  _hunter написав:Так я так и не понял: преимущества УК в чем? -- в том, что после отключения дома от ЦО жильцы будут подавать в суда на нее, а она на поставщика?

В том, что в ОСББ вы будете рассчитываться за долги всего дома, а в УК за собственную квартиру
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:04

  shapo написав:
  _hunter написав:Так я так и не понял: преимущества УК в чем? -- в том, что после отключения дома от ЦО жильцы будут подавать в суда на нее, а она на поставщика?

В том, что в ОСББ вы будете рассчитываться за долги всего дома, а в УК за собственную квартиру

В ОСББ все аналогично -- расчитываться придется только за свои долги.
_hunter
 
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