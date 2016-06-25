ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі

Додано: Вів 29 гру, 2020 09:50

_hunter написав: shapo написав: Мы, видимо, с вами в разных городах или странах живем ибо в моем подъезде несколько дней висело объявление о долге конкретного гражданина квартирой ниже за потребленное тепло.

Зачем они его повесили если можно спокойно содрать со всех?

Вы путаете расчет по общедомовым счетчикам за газ, тепло, воду когда их нет целиком или частично в квартирах и они раскидываются или на число прописанных, отапливаемую жилплощадь или вообще хрен знает как с ответственностью перед этими службами гражданина или ОСББ Мы, видимо, с вами в разных городах или странах живем ибо в моем подъезде несколько дней висело объявление о долге конкретного гражданина квартирой ниже за потребленное тепло.Зачем они его повесили если можно спокойно содрать со всех?Вы путаете расчет по общедомовым счетчикам за газ, тепло, воду когда их нет целиком или частично в квартирах и они раскидываются или на число прописанных, отапливаемую жилплощадь или вообще хрен знает как с ответственностью перед этими службами гражданина или ОСББ

И точно так же в моем доме висит объява о кучке должников перед ОСББ -- зачем, если можно спокойно раскидать на всех?

Нет -- это вы путаете "балансосодержателя" ЦО -- в отличии от всех других "комуналок" -- это всегда дом -- даже в случае наличия теплосчетчика в квартире -- небаланс в таком случае оплачивается через МОПы. И точно так же в моем доме висит объява о кучке должников перед ОСББ -- зачем, если можно спокойно раскидать на всех?Нет -- это вы путаете "балансосодержателя" ЦО -- в отличии от всех других "комуналок" -- это всегда дом -- даже в случае наличия теплосчетчика в квартире -- небаланс в таком случае оплачивается через МОПы.

Как оплачивается ЦО - всем домом в ОСББ или каждой конкретной квартирой -узнаете после того как розовый период объявлений должникам закончится , дом отключат от отопления и жильцы подадут в суд на компанию-поставщика.Там и ,наконец, выяснится без сказок от правления ОСББ откуда взялся общедомовой долг, как его раскидывали на МОПы и кто и за что должен платить.Ситуация с неплатежами по стране пока накапливается, но рано или поздно она будет решаться и тогда такие суды будут не исключением, а очень частым событием.Вот тогда и опишите преимущества ОСББ перед управляющими компаниями.PS В отличие от ЦО с вертикальной разводкой стояков в домах до 2000-х годов с остальными службами вопрос отключения конкретного должника решается технически очень просто, да и долги самые большие именно по отоплению.