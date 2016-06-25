ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі

Мой дом обслуживает УК, а вы, судя по риторике живете в доме с ОСББ, так вам и карты в руки.
Неужели не прочли перед тем как вступили?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:55
Мой дом обслуживает УК, а вы, судя по риторике живете в доме с ОСББ, так вам и карты в руки.
Неужели не прочли перед тем как вступили?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:02
Ну вот вам устав:
где там про общие долги?
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