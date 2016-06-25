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ОСББ: як обманюють мешканців
наймані домоуправителі

ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:55

  _hunter написав:
  shapo написав:Приведите где это написано в уставных документах

Так это ж не я начал "платить за долги всего дома" -- вот и "приведите" где это написано в уставных документах...


Мой дом обслуживает УК, а вы, судя по риторике живете в доме с ОСББ, так вам и карты в руки.
Неужели не прочли перед тем как вступили?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:02

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Приведите где это написано в уставных документах

Так это ж не я начал "платить за долги всего дома" -- вот и "приведите" где это написано в уставных документах...


Мой дом обслуживает УК, а вы, судя по риторике живете в доме с ОСББ, так вам и карты в руки.
Неужели не прочли перед тем как вступили?

Ну вот вам устав:
https://faktoria-group.com.ua/novosti/u ... razec.html
где там про общие долги?
_hunter
 
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