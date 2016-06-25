ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі
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Как обычно никакой конкретики. Есть упоминания о долгах и их взысканиях, а вот образовались эти долги в результате неуплаты только содержания правления и дома или там еще расчеты конкретного участника ОСББ с поставщиками услуг ни слова. Есть фраза о премировании главы правления за снижения стоимости поставляемых услуг, но и здесь непонятно каким образом это осуществлялось без коллективного договора с компанией поставляющей услуги.
1. Метою створення об’єднання є забезпечення і захист прав співвласників, дотримання ними своїх обов’язків, належне утримання та використання спільного майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.
3. До виключної компетенції загальних зборів належать: попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, сума яких перевищує 200 (Двісті) мінімальних заробітних плат, а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина; визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;
14. До компетенції правління належать: здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством; Загальні збори об’єднання можуть надати повноваження одному з органів управління об’єднання укласти контракт з головою правління, в якому можуть бути передбачені преміальні виплати за зниження вартості комунальних послуг для співвласників, економії витрат матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів.
1. Джерелами фінансування є кошти об’єднання, які складаються з: коштів, залучених на умовах кредиту або позики; коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.
Обов’язковими є такі повідомлення: – списки боржників (на дошці об’яв, на сайті);
Как обычно никакой конкретики. Есть упоминания о долгах и их взысканиях, а вот образовались эти долги в результате неуплаты только содержания правления и дома или там еще расчеты конкретного участника ОСББ с поставщиками услуг ни слова. Есть фраза о премировании главы правления за снижения стоимости поставляемых услуг, но и здесь непонятно каким образом это осуществлялось без коллективного договора с компанией поставляющей услуги.
1. Метою створення об’єднання є забезпечення і захист прав співвласників, дотримання ними своїх обов’язків, належне утримання та використання спільного майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.
3. До виключної компетенції загальних зборів належать: попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, сума яких перевищує 200 (Двісті) мінімальних заробітних плат, а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина; визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;
14. До компетенції правління належать: здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством; Загальні збори об’єднання можуть надати повноваження одному з органів управління об’єднання укласти контракт з головою правління, в якому можуть бути передбачені преміальні виплати за зниження вартості комунальних послуг для співвласників, економії витрат матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів.
1. Джерелами фінансування є кошти об’єднання, які складаються з: коштів, залучених на умовах кредиту або позики; коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.
Обов’язковими є такі повідомлення: – списки боржників (на дошці об’яв, на сайті);
Я, собственно, про это же и говорил: нет в ОСББ никакой обязанности оплачивать "чужие" долги.
shapo написав:Как обычно никакой конкретики. Есть упоминания о долгах и их взысканиях, а вот образовались эти долги в результате неуплаты только содержания правления и дома или там еще расчеты конкретного участника ОСББ с поставщиками услуг ни слова. Есть фраза о премировании главы правления за снижения стоимости поставляемых услуг, но и здесь непонятно каким образом это осуществлялось без коллективного договора с компанией поставляющей услуги.
1. Метою створення об’єднання є забезпечення і захист прав співвласників, дотримання ними своїх обов’язків, належне утримання та використання спільного майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.
3. До виключної компетенції загальних зборів належать: попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, сума яких перевищує 200 (Двісті) мінімальних заробітних плат, а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина; визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;
14. До компетенції правління належать: здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством; Загальні збори об’єднання можуть надати повноваження одному з органів управління об’єднання укласти контракт з головою правління, в якому можуть бути передбачені преміальні виплати за зниження вартості комунальних послуг для співвласників, економії витрат матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів.
1. Джерелами фінансування є кошти об’єднання, які складаються з: коштів, залучених на умовах кредиту або позики; коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.
Обов’язковими є такі повідомлення: – списки боржників (на дошці об’яв, на сайті);
Я, собственно, про это же и говорил: нет в ОСББ никакой обязанности оплачивать "чужие" долги.
Почему же, в уставе нет конкретики что это за долги, но обязанность правления их взыскивать, писать на доске объявлений есть, равно и какие-то премиальные за снижение услуг поставщиков.
shapo написав:Как обычно никакой конкретики. Есть упоминания о долгах и их взысканиях, а вот образовались эти долги в результате неуплаты только содержания правления и дома или там еще расчеты конкретного участника ОСББ с поставщиками услуг ни слова. Есть фраза о премировании главы правления за снижения стоимости поставляемых услуг, но и здесь непонятно каким образом это осуществлялось без коллективного договора с компанией поставляющей услуги.
1. Метою створення об’єднання є забезпечення і захист прав співвласників, дотримання ними своїх обов’язків, належне утримання та використання спільного майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.
3. До виключної компетенції загальних зборів належать: попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, сума яких перевищує 200 (Двісті) мінімальних заробітних плат, а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина; визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;
14. До компетенції правління належать: здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством; Загальні збори об’єднання можуть надати повноваження одному з органів управління об’єднання укласти контракт з головою правління, в якому можуть бути передбачені преміальні виплати за зниження вартості комунальних послуг для співвласників, економії витрат матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів.
1. Джерелами фінансування є кошти об’єднання, які складаються з: коштів, залучених на умовах кредиту або позики; коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.
Обов’язковими є такі повідомлення: – списки боржників (на дошці об’яв, на сайті);
Я, собственно, про это же и говорил: нет в ОСББ никакой обязанности оплачивать "чужие" долги.
Почему же, в уставе нет конкретики что это за долги, но обязанность правления их взыскивать, писать на доске объявлений есть, равно и какие-то премиальные за снижение услуг поставщиков.
Я напомню, на всякий случай с чего вся эта переписка на несколько страниц началась: "кое кто" заявил: "в ОСББ все обязаны чужие долги уплачивать, а вот в УК такого нет". Не так ли?.. -- что мы только что выяснили? -- (на этот раз просто копи-паста будет)
Я, собственно, про это же и говорил: нет в ОСББ никакой обязанности оплачивать "чужие" долги.
_hunter, юридически вы не должны платить за соседей, фактически всё равно платите за них.
Если ремонт подъезда стоит 100 000 грн, а сдали 80 000 грн, вы фактически доплатите за тех, кто не платит, своими следующими платежами, а у должников так и будет расти долг, который не факт, что будет когда-либо погашен.
safonovstanislav написав:_hunter, юридически вы не должны платить за соседей, фактически всё равно платите за них.
В образце устава ОСББ я это не увидел
safonovstanislav написав:Если ремонт подъезда стоит 100 000 грн, а сдали 80 000 грн, вы фактически доплатите за тех, кто не платит, своими следующими платежами, а у должников так и будет расти долг, который не факт, что будет когда-либо погашен.
safonovstanislav написав:_hunter, юридически вы не должны платить за соседей, фактически всё равно платите за них.
В образце устава ОСББ я это не увидел
safonovstanislav написав:Если ремонт подъезда стоит 100 000 грн, а сдали 80 000 грн, вы фактически доплатите за тех, кто не платит, своими следующими платежами, а у должников так и будет расти долг, который не факт, что будет когда-либо погашен.
Он утверждает что и с УК будет тоже самое
В любом случае деньги из ниоткуда сами по себе не материализуются. Хоть осбб, хоть ук, хоть что угодно ещё. Если кто-то недоплатил, то кто-то переплатил или недополучил. И без разницы что там в документах будет написано
safonovstanislav написав:В любом случае деньги из ниоткуда сами по себе не материализуются. Хоть осбб, хоть ук, хоть что угодно ещё. Если кто-то недоплатил, то кто-то переплатил или недополучил. И без разницы что там в документах будет написано