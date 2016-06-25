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ОСББ: як обманюють мешканців
наймані домоуправителі

ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:44

  shapo написав:
  safonovstanislav написав:В любом случае деньги из ниоткуда сами по себе не материализуются. Хоть осбб, хоть ук, хоть что угодно ещё. Если кто-то недоплатил, то кто-то переплатил или недополучил. И без разницы что там в документах будет написано

Для суда ещё какая разница

Что суд может сделать? Постановление выписать, что должник должен заплатить? Потом отнести его в исполнительную службу, которая через пол года даст отписку, что денег получить от должника не удалось. Что это даст? Просто, чтоб скучно не было, хотите покататься на бюрократической карусели?
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:50

  safonovstanislav написав:_hunter, юридически вы не должны платить за соседей, фактически всё равно платите за них.

Если ремонт подъезда стоит 100 000 грн, а сдали 80 000 грн, вы фактически доплатите за тех, кто не платит, своими следующими платежами, а у должников так и будет расти долг, который не факт, что будет когда-либо погашен.

А в случае УК -- ситуация, как я понимаю, противоположная?..
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:52

  shapo написав:
  safonovstanislav написав:_hunter, юридически вы не должны платить за соседей, фактически всё равно платите за них.

В образце устава ОСББ я это не увидел

  safonovstanislav написав:Если ремонт подъезда стоит 100 000 грн, а сдали 80 000 грн, вы фактически доплатите за тех, кто не платит, своими следующими платежами, а у должников так и будет расти долг, который не факт, что будет когда-либо погашен.


Он утверждает что и с УК будет тоже самое

Опять за рыбу грощи...
Так где в уставе написанно "обязаны оплачивать чужие долги"?..

А как с УК будет? -- я уже раз 5, наверное, спрашивал -- в ответ только загадочное "не так, как с ОСББ"...
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:55

  shapo написав:
  safonovstanislav написав:В любом случае деньги из ниоткуда сами по себе не материализуются. Хоть осбб, хоть ук, хоть что угодно ещё. Если кто-то недоплатил, то кто-то переплатил или недополучил. И без разницы что там в документах будет написано

Для суда ещё какая разница

И какая же? -- в "адресате" иска: ОСББ/УК? -- такая себе разница. Потому как иск в любом случае будет к жильцу-неплательщику.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:54

  _hunter написав:
  shapo написав:
  safonovstanislav написав:_hunter, юридически вы не должны платить за соседей, фактически всё равно платите за них.

В образце устава ОСББ я это не увидел

  safonovstanislav написав:Если ремонт подъезда стоит 100 000 грн, а сдали 80 000 грн, вы фактически доплатите за тех, кто не платит, своими следующими платежами, а у должников так и будет расти долг, который не факт, что будет когда-либо погашен.


Он утверждает что и с УК будет тоже самое

Опять за рыбу грощи...
Так где в уставе написанно "обязаны оплачивать чужие долги"?..
.

В вашем типовом уставе про это скромно умалчивают хотя упоминание долгов и напоминание о них там есть
Востаннє редагувалось shapo в Сер 30 гру, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:56

  _hunter написав:
  shapo написав:
  safonovstanislav написав:В любом случае деньги из ниоткуда сами по себе не материализуются. Хоть осбб, хоть ук, хоть что угодно ещё. Если кто-то недоплатил, то кто-то переплатил или недополучил. И без разницы что там в документах будет написано

Для суда ещё какая разница

И какая же? -- в "адресате" иска: ОСББ/УК? -- такая себе разница. Потому как иск в любом случае будет к жильцу-неплательщику.

Претензии будут к конкретному лицу заключившему договор. В случае УК это будет жилец, а в случае ОСББ как пропишут в уставе. Если тот что вы привели, то в нем однозначного ответа нет и каждое ОСББ заложит свои правила погашения долгов
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:40

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Он утверждает что и с УК будет тоже самое

Опять за рыбу грощи...
Так где в уставе написанно "обязаны оплачивать чужие долги"?..
.

В вашем типовом уставе про это скромно умалчивают хотя упоминание долгов и напоминание о них там есть

Т.е. таки признаем -- обязанности "оплачивать чужие долги" ни в уставе ни где-то еще в случае ОСББ таки нет?..
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:42

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:И какая же? -- в "адресате" иска: ОСББ/УК? -- такая себе разница. Потому как иск в любом случае будет к жильцу-неплательщику.

Претензии будут к конкретному лицу заключившему договор. В случае УК это будет жилец, а в случае ОСББ как пропишут в уставе. Если тот что вы привели, то в нем однозначного ответа нет и каждое ОСББ заложит свои правила погашения долгов

И в случае ОСББ это будет жилец.
Внимание вопрос: (страницы 4 назад я его задал в первый раз, и еще раз 5 на каждой странице задавал) -- так в чем же таки разница между УК и ОСББ?
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