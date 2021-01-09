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ОСББ: як обманюють мешканців
наймані домоуправителі

ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:07

Голова ОСББ сказав щоб я дала йому копію документів договору купівлі квартири і права власності. Ходив по квартирі як у себе дома, світив фонариком, щось шукав, стає страшно жити. Підкажіть будь ласка я дійсно зобов'язана дати йому копії цих цінних документів? З повагою.
liubadzanaieva
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:07

  _hunter написав:
  shapo написав:
  _hunter написав:И в случае ОСББ это будет жилец.

Где это написано?

Где написанно обратное?
-- простой пример: ану-ка предоставьте мне документы, что вы мне 100000 гривен не должны!
-- так и тут: чтобы появились дополнительные обязанности -- а именно "оплачивать чужие долги в ОСББ" -- на эти обязанности докУмент должОн быть.
Нет, я все понимаю -- подподъездные бабки когда свои страшилки рассказывают -- "ууу, вот всупишь в ОСББ -- и как начнешь чужие долги оплачивать, ууу" -- им логика да законодательство -- вообще побоку -- главное побольше жути нагнать. Но тут же, вроде, приличное общество?..

Судя по тому что ты тут тусуешься общество приличным назвать трудно
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shapo
 
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