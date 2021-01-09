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ОСББ: як обманюють мешканців наймані домоуправителі
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:07
Голова ОСББ сказав щоб я дала йому копію документів договору купівлі квартири і права власності. Ходив по квартирі як у себе дома, світив фонариком, щось шукав, стає страшно жити. Підкажіть будь ласка я дійсно зобов'язана дати йому копії цих цінних документів? З повагою.
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liubadzanaieva
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Додано: Чет 28 січ, 2021 13:07
_hunter написав: shapo написав: _hunter написав:
И в случае ОСББ это будет жилец.
Где это написано?
Где написанно обратное?
-- простой пример: ану-ка предоставьте мне документы, что вы мне 100000 гривен не должны!
-- так и тут: чтобы появились дополнительные обязанности -- а именно "оплачивать чужие долги в ОСББ" -- на эти обязанности докУмент должОн быть.
Нет, я все понимаю -- подподъездные бабки когда свои страшилки рассказывают -- "ууу, вот всупишь в ОСББ -- и как начнешь чужие долги оплачивать, ууу" -- им логика да законодательство -- вообще побоку -- главное побольше жути нагнать. Но тут же, вроде, приличное общество?..
Судя по тому что ты тут тусуешься общество приличным назвать трудно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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