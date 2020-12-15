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"Нафтогаз" підвищив ціну на
газ для побутових споживачів

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:36

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів

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Про це йдеться в повідомленні компанії

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив ціну на газ для побутових споживачів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:36

О чувствуется дух нового года :) Ура товарищи. Ну ничего, это цветочки, ягодки еще впереди.
Igorten
 
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