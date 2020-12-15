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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив ціну на газ для побутових споживачів.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 11:36
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив ціну на газ для побутових споживачів.
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:36
О чувствуется дух нового года :) Ура товарищи. Ну ничего, это цветочки, ягодки еще впереди.
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