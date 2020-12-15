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"Нафтогаз" підвищив ціну на
газ для побутових споживачів

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:36

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів

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Про це йдеться в повідомленні компанії

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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:36

О чувствуется дух нового года :) Ура товарищи. Ну ничего, это цветочки, ягодки еще впереди.
Igorten
 
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:20

А можно было заключить годовой контракт и платить по летним ценам...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:20

Re:

  _hunter написав:А можно было заключить годовой контракт и платить по летним ценам...

Можно, вот только смена поставщика работает как то не очень. Прошел месяц ни ответа ни привета от Нафтогаза. Пошел им писать. Что до годового контракта, учитывая наши реалии это лотерея в которой по любому выиграет Нафтогаз ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:21

  Igorten написав:
  _hunter написав:А можно было заключить годовой контракт и платить по летним ценам...

Можно, вот только смена поставщика работает как то не очень. Прошел месяц ни ответа ни привета от Нафтогаза. Пошел им писать. Что до годового контракта, учитывая наши реалии это лотерея в которой по любому выиграет Нафтогаз ;)

Пока я вижу обратное...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:31

_hunter Я тоже вижу обратное, но смена поставщика у меня по любому в стадии устойчивой пассивности :) И то что мы видим обратное, это всего лишь месяц, рановато для выводов.

[ 28 декабря 2020 г. 11:24 ] GASUA: З’єдную з оператором контакт-центру. Це може тривати кілька хвилин. Зачекайте, будь ласка.
[ 28 декабря 2020 г. 11:34 ] GASUA: На жаль, на даний момент немає вільних операторів, зверніться, будь ласка, пізніше.

Как то так :) И кстати может и появится, но после этого сообщения опция меню по которой можно было связаться куда то испарилась.
Igorten
 
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