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"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів
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Додано: Нед 27 гру, 2020 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні компанії
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив ціну на газ для побутових споживачів
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R2
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Додано: Нед 27 гру, 2020 11:36
О чувствуется дух нового года :) Ура товарищи. Ну ничего, это цветочки, ягодки еще впереди.
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Igorten
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Додано: Нед 27 гру, 2020 17:09
Ломай меня полностью! (с)
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RomanTik
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Додано: Пон 28 гру, 2020 10:20
А можно было заключить годовой контракт и платить по летним ценам...
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_hunter
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Додано: Пон 28 гру, 2020 11:20
_hunter написав:
А можно было заключить годовой контракт и платить по летним ценам...
Можно, вот только смена поставщика работает как то не очень. Прошел месяц ни ответа ни привета от Нафтогаза. Пошел им писать. Что до годового контракта, учитывая наши реалии это лотерея в которой по любому выиграет Нафтогаз
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Igorten
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Додано: Пон 28 гру, 2020 11:21
Igorten написав: _hunter написав:
А можно было заключить годовой контракт и платить по летним ценам...
Можно, вот только смена поставщика работает как то не очень. Прошел месяц ни ответа ни привета от Нафтогаза. Пошел им писать. Что до годового контракта, учитывая наши реалии это лотерея в которой по любому выиграет Нафтогаз
Пока я вижу обратное...
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_hunter
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Додано: Пон 28 гру, 2020 11:31
_hunter
Я тоже вижу обратное, но смена поставщика у меня по любому в стадии устойчивой пассивности
И то что мы видим обратное, это всего лишь месяц, рановато для выводов.
[ 28 декабря 2020 г. 11:24 ] GASUA: З’єдную з оператором контакт-центру. Це може тривати кілька хвилин. Зачекайте, будь ласка.
[ 28 декабря 2020 г. 11:34 ] GASUA: На жаль, на даний момент немає вільних операторів, зверніться, будь ласка, пізніше.
Как то так
И кстати может и появится, но после этого сообщения опция меню по которой можно было связаться куда то испарилась.
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Igorten
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