RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дві форми пенсійної реформи:
чому молоді українці можуть...

Дві форми пенсійної реформи: чому молоді українці можуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:16

Дві форми пенсійної реформи: чому молоді українці можуть...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вкотре збираються запровадити особисті накопичувальні пенсійні рахунки.

Дивися повний текст Дві форми пенсійної реформи: чому молоді українці можуть залишитися без пенсій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91853
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:25

Через 15 лет курс грн будет 400 за долл)) при нашем уровне коррупции даже расчет в 400 пенс не получит)) в привате и других банках в открытую под надзором куратора нбу умудрялись воровать рефинанс а тут левый фонд!Смешно
l4567
 
Повідомлень: 223
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
США можуть надати Україні допомогу для відмови від... 1, 2
R2 » Суб 26 гру, 2020 02:30
10 718
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 09:51
Вкладчик1234
Українці назвали прийнятний розмір пенсії 1, 2, 3
R2 » Сер 23 гру, 2020 06:21
20 1601
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 13:40
_hunter
Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 04 лис, 2020 11:02
50 5909
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 18:21
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27879)
27.12.2020 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.