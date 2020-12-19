В Україні вкотре збираються запровадити особисті накопичувальні пенсійні рахунки.
Дивися повний текст Дві форми пенсійної реформи: чому молоді українці можуть залишитися без пенсій.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:16
Дві форми пенсійної реформи: чому молоді українці можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дві форми пенсійної реформи: чому молоді українці можуть залишитися без пенсій.
Додано: Нед 27 гру, 2020 13:25
Через 15 лет курс грн будет 400 за долл)) при нашем уровне коррупции даже расчет в 400 пенс не получит)) в привате и других банках в открытую под надзором куратора нбу умудрялись воровать рефинанс а тут левый фонд!Смешно
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