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Дві форми пенсійної реформи:
чому молоді українці можуть...

Дві форми пенсійної реформи: чому молоді українці можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:16

Дві форми пенсійної реформи: чому молоді українці можуть...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вкотре збираються запровадити особисті накопичувальні пенсійні рахунки.

Дивися повний текст Дві форми пенсійної реформи: чому молоді українці можуть залишитися без пенсій.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:16

Если государство навязывает принудительное отчисление средств для выплаты пенсий, ьо оно ОБЗАНО гарантировать их сохранность, в том числе и от инфляции и т.п
vaha_cepesh
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:32

Основное в новости - 2 предложения:
При этом государство никак сохранение пенсий в этих фондах не гарантирует.

Ни механизмы индексирования инфляции, ни защита сбережений на уровне государства не предусмотрены.


Все остальное вода.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:56

Пенсии не будет в любом случае. Государства не будет через 30 лет.
censerus
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:36

  censerus написав:Пенсии не будет в любом случае. Государства не будет через 30 лет.


Мы все умрем...
Ratatui
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