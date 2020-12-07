RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Поліція продовжує виписувати
штрафи за «єврономери» на...

Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:00

Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Дорожній адвокат.

Дивися повний текст Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на 8500 грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91853
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи
R2 » Суб 26 гру, 2020 17:43
0 146
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 гру, 2020 17:43
R2
Суди скасовують штрафи за парковку в забороненому місці 1, 2, 3
R2 » Сер 09 гру, 2020 13:42
21 2081
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 16:28
eduard_k
Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон...
R2 » Пон 07 гру, 2020 22:19
4 531
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 12:47
mnogofilm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27879)
27.12.2020 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.