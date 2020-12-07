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Поліція продовжує виписувати
штрафи за «єврономери» на...

Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:00

Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Дорожній адвокат.

Дивися повний текст Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на 8500 грн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:01

Зеленский полный импотент,ничего из того что обещал не выполняет
majam19720708
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:53

"Свежайшая" новость :mrgreen:

Рассмотрение дела назначено на 17.12.2020. (Дело №689/2300/20). Постановление суда является общедоступным и может быть пересмотрено любым желающим.

Если суд признает водителя виновным,

Сегодня уже 27.12.2020, т.е. суд состоялся 10 дней назад, лучше бы написали решение суда.

Если сегодня воскресенье, то это не значит, что для "набивания" новостей на сайт надо тащить старье.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:18

Украина це Европа? Кто еще так думает? Когда уже Европа аналогично запретит вьезд украинцам?
asurovv960
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:21

Кто то может обяснить что хорошего дала простым украинцам ассоциация с ЕС? Лично я ниодного положительного момента не нашел. Барыгам и казнокрадам то понятно что они от ЕС получают льготные кредиты и повышение цен на свою продукцию.
asurovv960
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