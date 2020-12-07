Про це пише Дорожній адвокат.
Дивися повний текст Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на 8500 грн.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:00
Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на 8500 грн.
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:53
"Свежайшая" новость
Сегодня уже 27.12.2020, т.е. суд состоялся 10 дней назад, лучше бы написали решение суда.
Если сегодня воскресенье, то это не значит, что для "набивания" новостей на сайт надо тащить старье.
Додано: Нед 27 гру, 2020 15:18
Украина це Европа? Кто еще так думает? Когда уже Европа аналогично запретит вьезд украинцам?
Додано: Нед 27 гру, 2020 15:21
Кто то может обяснить что хорошего дала простым украинцам ассоциация с ЕС? Лично я ниодного положительного момента не нашел. Барыгам и казнокрадам то понятно что они от ЕС получают льготные кредиты и повышение цен на свою продукцию.
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