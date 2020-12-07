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Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Дорожній адвокат.
Дивися повний текст Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на 8500 грн
.
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R2
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:01
Зеленский полный импотент,ничего из того что обещал не выполняет
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majam19720708
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:53
"Свежайшая" новость
Рассмотрение дела назначено на 17.12.2020. (Дело №689/2300/20). Постановление суда является общедоступным и может быть пересмотрено любым желающим.
Если суд признает водителя виновным,
Сегодня уже 27.12.2020
, т.е. суд состоялся 10 дней назад, лучше бы написали решение суда.
Если сегодня воскресенье, то это не значит, что для "набивания" новостей на сайт надо тащить старье.
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yanyura
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:18
Украина це Европа? Кто еще так думает? Когда уже Европа аналогично запретит вьезд украинцам?
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asurovv960
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:21
Кто то может обяснить что хорошего дала простым украинцам ассоциация с ЕС? Лично я ниодного положительного момента не нашел. Барыгам и казнокрадам то понятно что они от ЕС получают льготные кредиты и повышение цен на свою продукцию.
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asurovv960
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Додано: Нед 27 гру, 2020 17:19
asurovv960 написав:
Кто то может обяснить что хорошего дала простым украинцам ассоциация с ЕС? Лично я ниодного положительного момента не нашел. Барыгам и казнокрадам то понятно что они от ЕС получают льготные кредиты и повышение цен на свою продукцию.
Ну как что? Съездить рачкануть на грядкы можно без геморроя
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Нед 27 гру, 2020 17:55
asurovv960 написав:
Кто то может обяснить что хорошего дала простым украинцам ассоциация с ЕС? Лично я ниодного положительного момента не нашел. Барыгам и казнокрадам то понятно что они от ЕС получают льготные кредиты и повышение цен на свою продукцию.
Таким, как вы жуликам -ничего и это хорошо. Нужно, законы исполнять, и что-то делать.
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laa1999
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Додано: Нед 27 гру, 2020 17:57
summacut написав: asurovv960 написав:
Кто то может обяснить что хорошего дала простым украинцам ассоциация с ЕС? Лично я ниодного положительного момента не нашел. Барыгам и казнокрадам то понятно что они от ЕС получают льготные кредиты и повышение цен на свою продукцию.
Ну как что? Съездить рачкануть на грядкы можно без геморроя
Каждому свое, Вам грядки, кому-то нормальную работу здесь. Только жулики ,плачут, не хотят платить за вторсырье налоги...
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laa1999
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Додано: Нед 27 гру, 2020 17:58
majam19720708 написав:
Зеленский полный импотент,ничего из того что обещал не выполняет
А что он такое обещал, разрешение ввоза хлама из-за границы?
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laa1999
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