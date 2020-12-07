Про це пише Дорожній адвокат.
Дивися повний текст Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на 8500 грн.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:00
Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на 8500 грн.
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:53
"Свежайшая" новость
Сегодня уже 27.12.2020, т.е. суд состоялся 10 дней назад, лучше бы написали решение суда.
Если сегодня воскресенье, то это не значит, что для "набивания" новостей на сайт надо тащить старье.
Додано: Нед 27 гру, 2020 15:18
Украина це Европа? Кто еще так думает? Когда уже Европа аналогично запретит вьезд украинцам?
Додано: Нед 27 гру, 2020 15:21
Кто то может обяснить что хорошего дала простым украинцам ассоциация с ЕС? Лично я ниодного положительного момента не нашел. Барыгам и казнокрадам то понятно что они от ЕС получают льготные кредиты и повышение цен на свою продукцию.
Додано: Нед 27 гру, 2020 17:19
Ну как что? Съездить рачкануть на грядкы можно без геморроя
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 27 гру, 2020 17:55
Таким, как вы жуликам -ничего и это хорошо. Нужно, законы исполнять, и что-то делать.
Додано: Нед 27 гру, 2020 17:57
Каждому свое, Вам грядки, кому-то нормальную работу здесь. Только жулики ,плачут, не хотят платить за вторсырье налоги...
Додано: Нед 27 гру, 2020 17:58
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:21
В истории всегда должна быть недосказанность Но таки любой любопытствующий может прочитать
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Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер справи 689/2300/20 на адміністративну справу
Номер провадження 2-а/689/43/20
Дата реєстрації 07.12.2020
Склад суду Кульбаба Андрій Васильович
Сторони у справі позивач: Мазур Віктор Валентинович , відповідач: Садовець Руслан Юрійович
Суть спору про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення
Стадія розгляду (Дата) 17.12.2020
Стадія розгляду (Назва) Розглянуто: у задоволенні позову відмовлено повністю
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Типа, надо платить.
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