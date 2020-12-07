Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:21
Ниче. Скоро и до гастарбайтеров и проституток едущих подрабатывать в Европу доберутся и заставят платить налоги.
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:45
Тема про еврономера, но какой-то редиска зачем-то ноет про евроассоциацию.
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