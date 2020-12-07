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Поліція продовжує виписувати
штрафи за «єврономери» на...

Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:21

Ниче. Скоро и до гастарбайтеров и проституток едущих подрабатывать в Европу доберутся и заставят платить налоги.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:45

  asurovv960 написав:Ниче. Скоро и до гастарбайтеров и проституток едущих подрабатывать в Европу доберутся и заставят платить налоги.

Тема про еврономера, но какой-то редиска зачем-то ноет про евроассоциацию. :mrgreen:
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:58

vitaliy_berdinskikh А что евроассоциация и еврономера не касаются друг друга? Почему то Латвия, Литва и Естония и другие страны как только ассоциировались в ЕС так узаконили автомобили на еврономерах. У нас же почему то евроассоциировались только тарифы и цены. А остальное осталось по правам Росии из советского союза.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:03

moveton
Спасибо, зашел, посмотрел (https://reyestr.court.gov.ua/Review/93613437). Оказывается, уже 21.12.2020 было опубликовано решение
У задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.


Тем более, остается вопрос - зачем публиковать новость 27 декабря о "будущем" рассмотрении дела 17 декабря и писать в новости
Если суд признает водителя виновным


ведь на день публикации "новости" уже 6 дней как было опубликовано решение по этому делу :?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:33

yanyura, может журналист в селе живёт, куда сейчас дорогу размыло и к нему Интернет и от него статьи возят оказиями на тракторах. Понять и простить :roll:
6 дней - это мелочи. Что там у нас с требованием в ПДД для пешеходов носить светоотражающие элементы? 11го ноября опубликовано, 25го вступило в силу. За эти полтора месяца большинство пешеходов даже не узнало, что такое требование есть. Хотя, наверное, если начать активно штрафовать, то узнают очень быстро :idea:
moveton
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  #<12
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