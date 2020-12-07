Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:21
Ниче. Скоро и до гастарбайтеров и проституток едущих подрабатывать в Европу доберутся и заставят платить налоги.
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:45
Тема про еврономера, но какой-то редиска зачем-то ноет про евроассоциацию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 27 гру, 2020 20:58
vitaliy_berdinskikh А что евроассоциация и еврономера не касаются друг друга? Почему то Латвия, Литва и Естония и другие страны как только ассоциировались в ЕС так узаконили автомобили на еврономерах. У нас же почему то евроассоциировались только тарифы и цены. А остальное осталось по правам Росии из советского союза.
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:03
moveton
Спасибо, зашел, посмотрел (
Тем более, остается вопрос - зачем публиковать новость 27 декабря о "будущем" рассмотрении дела 17 декабря и писать в новости
ведь на день публикации "новости" уже 6 дней как было опубликовано решение по этому делу
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:33
yanyura, может журналист в селе живёт, куда сейчас дорогу размыло и к нему Интернет и от него статьи возят оказиями на тракторах. Понять и простить
6 дней - это мелочи. Что там у нас с требованием в ПДД для пешеходов носить светоотражающие элементы? 11го ноября опубликовано, 25го вступило в силу. За эти полтора месяца большинство пешеходов даже не узнало, что такое требование есть. Хотя, наверное, если начать активно штрафовать, то узнают очень быстро
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