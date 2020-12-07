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Поліція продовжує виписувати
штрафи за «єврономери» на...

Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:19

  asurovv960 написав:vitaliy_berdinskikh А что евроассоциация и еврономера не касаются друг друга? Почему то Латвия, Литва и Естония и другие страны как только ассоциировались в ЕС так узаконили автомобили на еврономерах. У нас же почему то евроассоциировались только тарифы и цены. А остальное осталось по правам Росии из советского союза.

Для некоторых из совка, что ассоциация, что членство в ЕС - одно и тоже. В Прибалтике -уже средние пенсии сравнялись со средними зарплатами в РФ, а некоторым все не ясно - зачем и почему...плачут все уехали в ЕС из Прибалтики, там так плохо...Русские лучше не гражданами жить в Прибалтике будут, чем возвращаться на историческую Родину. Работать надо и законы исполнять, а не плакать, что штрафуют за их нарушение...
laa1999
 
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