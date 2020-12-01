Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на...

asurovv960 написав:
vitaliy_berdinskikh А что евроассоциация и еврономера не касаются друг друга?
Нет. Евробляхи это следствие запретительных мер по ограничению импорта б/у автомобилей.
В соглашении об ассоциации ничего не говорится разрешении ввоза б/у автомобилей, но косвенно следствием ассоциации стало как раз то что постепенно ограничения сняты и теперь можно пригнать, растаможить и поставить на украинские номера
автомобиль из Европы.Если бы эти запреты не вводились во времена премьер-министра Януковича и не усиливались во времена президента Януковича
то вполне возможно что термин евробляхи вообще не возник бы — просто никто б не заморачивайся с риском ездить на нерастаможенном авто, если можно просто поехать, купить автомобиль, привезти его и растаможить, и получить украинские номера.
asurovv960 написав:
Почему то Латвия, Литва и Естония и другие страны как только ассоциировались в ЕС так узаконили автомобили на еврономерах.
Никакого узаконивания автомобилей на еврономерах нет ни в Латвии, ни в Литве, ни в Эстонии, ни в Польше, ни в Венгрии, ни в Чехии, ни в Словакии, ни в Словении, ни на Кипре, ни на Мальте. В Болгарии, Румынии и Харватии тоже нет.
asurovv960 написав:
У нас же почему то евроассоциировались только тарифы и цены. А остальное осталось по правам Росии из советского союза.
Цены на товары обращающиеся на мировом рынке пересекают границы независимо от евроассоций. Особенно если товар не производится на территории или его производство меньше чем потребление.
Или ты думаешь что в Северной Корее айфон стоит дешевле и его цена привязана к зарплате северокорейского крестьянина?
Россия и Туркменистан могут субсидировать бензин и газ для своих покупателей. Мы не является крупным экспортёром нефти и газа - наоборот мы всё это покупаем на мировом рынке по мировым ценам.