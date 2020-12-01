Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на...

Додано: Пон 28 гру, 2020 08:00

asurovv960 написав: vitaliy_berdinskikh А что евроассоциация и еврономера не касаются друг друга? vitaliy_berdinskikh А что евроассоциация и еврономера не касаются друг друга?

Если бы эти запреты не вводились во времена премьер-министра Януковича и не усиливались во времена президента Януковича

asurovv960 написав: Почему то Латвия, Литва и Естония и другие страны как только ассоциировались в ЕС так узаконили автомобили на еврономерах. Почему то Латвия, Литва и Естония и другие страны как только ассоциировались в ЕС так узаконили автомобили на еврономерах.

asurovv960 написав: У нас же почему то евроассоциировались только тарифы и цены. А остальное осталось по правам Росии из советского союза. У нас же почему то евроассоциировались только тарифы и цены. А остальное осталось по правам Росии из советского союза.

Нет. Евробляхи это следствие запретительных мер по ограничению импорта б/у автомобилей.В соглашении об ассоциации ничего не говорится разрешении ввоза б/у автомобилей, но косвенно следствием ассоциации стало как раз то что постепенно ограничения сняты и теперь можно пригнать, растаможить иавтомобиль из Европы.то вполне возможно что термин евробляхи вообще не возник бы — просто никто б не заморачивайся с риском ездить на нерастаможенном авто, если можно просто поехать, купить автомобиль, привезти его и растаможить, и получить украинские номера.Никакого узаконивания автомобилей на еврономерах нет ни в Латвии, ни в Литве, ни в Эстонии, ни в Польше, ни в Венгрии, ни в Чехии, ни в Словакии, ни в Словении, ни на Кипре, ни на Мальте. В Болгарии, Румынии и Харватии тоже нет.Цены на товары обращающиеся на мировом рынке пересекают границы независимо от евроассоций. Особенно если товар не производится на территории или его производство меньше чем потребление.Или ты думаешь что в Северной Корее айфон стоит дешевле и его цена привязана к зарплате северокорейского крестьянина?Россия и Туркменистан могут субсидировать бензин и газ для своих покупателей. Мы не является крупным экспортёром нефти и газа - наоборот мы всё это покупаем на мировом рынке по мировым ценам.