Поліція продовжує виписувати штрафи за «єврономери» на...

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штрафи за «єврономери» на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:19

  asurovv960 написав:vitaliy_berdinskikh А что евроассоциация и еврономера не касаются друг друга? Почему то Латвия, Литва и Естония и другие страны как только ассоциировались в ЕС так узаконили автомобили на еврономерах. У нас же почему то евроассоциировались только тарифы и цены. А остальное осталось по правам Росии из советского союза.

Для некоторых из совка, что ассоциация, что членство в ЕС - одно и тоже. В Прибалтике -уже средние пенсии сравнялись со средними зарплатами в РФ, а некоторым все не ясно - зачем и почему...плачут все уехали в ЕС из Прибалтики, там так плохо...Русские лучше не гражданами жить в Прибалтике будут, чем возвращаться на историческую Родину. Работать надо и законы исполнять, а не плакать, что штрафуют за их нарушение...
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 07:52

  yanyura написав:moveton
Спасибо, зашел, посмотрел (https://reyestr.court.gov.ua/Review/93613437). Оказывается, уже 21.12.2020 было опубликовано решение
У задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.


Тем более, остается вопрос - зачем публиковать новость 27 декабря о "будущем" рассмотрении дела 17 декабря и писать в новости
Если суд признает водителя виновным


ведь на день публикации "новости" уже 6 дней как было опубликовано решение по этому делу :?:

Журналажа, кликбейт, ловля хайпа - классическая украинская журналистика.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 08:00

  asurovv960 написав:vitaliy_berdinskikh А что евроассоциация и еврономера не касаются друг друга?

Нет. Евробляхи это следствие запретительных мер по ограничению импорта б/у автомобилей.

В соглашении об ассоциации ничего не говорится разрешении ввоза б/у автомобилей, но косвенно следствием ассоциации стало как раз то что постепенно ограничения сняты и теперь можно пригнать, растаможить и поставить на украинские номера автомобиль из Европы.

Если бы эти запреты не вводились во времена премьер-министра Януковича и не усиливались во времена президента Януковича то вполне возможно что термин евробляхи вообще не возник бы — просто никто б не заморачивайся с риском ездить на нерастаможенном авто, если можно просто поехать, купить автомобиль, привезти его и растаможить, и получить украинские номера.

  asurovv960 написав:Почему то Латвия, Литва и Естония и другие страны как только ассоциировались в ЕС так узаконили автомобили на еврономерах.

Никакого узаконивания автомобилей на еврономерах нет ни в Латвии, ни в Литве, ни в Эстонии, ни в Польше, ни в Венгрии, ни в Чехии, ни в Словакии, ни в Словении, ни на Кипре, ни на Мальте. В Болгарии, Румынии и Харватии тоже нет.

  asurovv960 написав:У нас же почему то евроассоциировались только тарифы и цены. А остальное осталось по правам Росии из советского союза.

Цены на товары обращающиеся на мировом рынке пересекают границы независимо от евроассоций. Особенно если товар не производится на территории или его производство меньше чем потребление.

Или ты думаешь что в Северной Корее айфон стоит дешевле и его цена привязана к зарплате северокорейского крестьянина? :mrgreen:

Россия и Туркменистан могут субсидировать бензин и газ для своих покупателей. Мы не является крупным экспортёром нефти и газа - наоборот мы всё это покупаем на мировом рынке по мировым ценам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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