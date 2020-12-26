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Заборона новорічних вечірок
в Україні: кого торкнеться

Заборона новорічних вечірок в Україні: кого торкнеться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:40

Заборона новорічних вечірок в Україні: кого торкнеться

Пропонуємо до обговорення:
До локдауну в Україні, який розпочнеться з 8 січня, ресторанам і закладам громадського харчування забороняється проводити будь-які новорічні святкування.

Дивися повний текст Заборона новорічних вечірок в Україні: кого торкнеться.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:40

«Згідно з рішенням, в новорічну ніч дозволили закладам громадського харчування продовжити роботу до 01:00 замість 23:00».
Навіщо ви публікуєте неточні і застарілі дані? Останніми рішеннями новорічне застілля в ресторанах дозволено до 7-ої ранку.
consulaugur
 
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