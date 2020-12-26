До локдауну в Україні, який розпочнеться з 8 січня, ресторанам і закладам громадського харчування забороняється проводити будь-які новорічні святкування.
Дивися повний текст Заборона новорічних вечірок в Україні: кого торкнеться.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:40
Заборона новорічних вечірок в Україні: кого торкнеться
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заборона новорічних вечірок в Україні: кого торкнеться.
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:40
«Згідно з рішенням, в новорічну ніч дозволили закладам громадського харчування продовжити роботу до 01:00 замість 23:00».
Навіщо ви публікуєте неточні і застарілі дані? Останніми рішеннями новорічне застілля в ресторанах дозволено до 7-ої ранку.
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