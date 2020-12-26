Шведська крона стала кращою основною валютою світу у 2020 році.
Дивися повний текст Названо найкращу основну валюту світу у 2020 році.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 17:43
Названо найкращу основну валюту світу у 2020 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найкращу основну валюту світу у 2020 році.
Додано: Нед 27 гру, 2020 17:43
Биткоин за год 400% с 7000 до 28000 против доллара, а точно он же не надежный и не гарантирован ЗВР, тогда да шведская крона лучшая - биток отстой
Додано: Нед 27 гру, 2020 17:56
Сын спрашивает у отца:
- Что такое "реально" и что такое "гипотетически"?
- Сынок, как бы тебе обьяснить, давай лучше разберем на примере.
- Хорошо.
- Иди к маме и спроси переспала бы она за 1млн. баксов с негром.
Мальчик возвращается:
- Говорит, что переспала бы.
- Вот, а теперь спроси это у сестры.
- Она то же согласна.
- А теперь у деда спроси переспит ли он с негром за миллион долларов.
- Дед тоже согласен.
- Вот видишь, гипотетически у нас есть 3 млн баксов, а реально - две проститутки и пи**рас...
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