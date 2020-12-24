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Тарифи на газ у
2021 (інфографіка)

Тарифи на газ у 2021 (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:15

Тарифи на газ у 2021 (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Якою буде ціна на газ та як змінити постачальника?

Дивися повний текст Тарифи на газ у 2021 (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:15

"Киевоблгаз” – 1,45 грн за куб. м., но при этом на сайте 104.ua до сих пор значится 0.972 грн/м3, а в соответствии с законом о изменении тарифов потребителей должны уведомить не менее чем за 5 дней - при этом государственный регулятор не реагирует на жалобы потребителей...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:34

  Тракторист написав:"Киевоблгаз” – 1,45 грн за куб. м., но при этом на сайте 104.ua до сих пор значится 0.972 грн/м3, а в соответствии с законом о изменении тарифов потребителей должны уведомить не менее чем за 5 дней - при этом государственный регулятор не реагирует на жалобы потребителей...


Да государственному регулятору глубоко на... на проблемы индейцев.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:59

  Ratatui написав:
  Тракторист написав:"Киевоблгаз” – 1,45 грн за куб. м., но при этом на сайте 104.ua до сих пор значится 0.972 грн/м3, а в соответствии с законом о изменении тарифов потребителей должны уведомить не менее чем за 5 дней - при этом государственный регулятор не реагирует на жалобы потребителей...


Да государственному регулятору глубоко на... на проблемы индейцев.

тогда логично ставить вопрос: если государство не выполняет свою часть общественного договора, то почему украинцы должны платить налоги такому государству?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:10

  Тракторист написав:"Киевоблгаз” – 1,45 грн за куб. м., но при этом на сайте 104.ua до сих пор значится 0.972 грн/м3, а в соответствии с законом о изменении тарифов потребителей должны уведомить не менее чем за 5 дней - при этом государственный регулятор не реагирует на жалобы потребителей...

уже 10 дней на сайте висит без НДС https://kv.dsoua.com/ru/services/zaplat ... tari-41417
у Вас что-то с трактором
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:16

  Мизантрóп написав:
  Тракторист написав:"Киевоблгаз” – 1,45 грн за куб. м., но при этом на сайте 104.ua до сих пор значится 0.972 грн/м3, а в соответствии с законом о изменении тарифов потребителей должны уведомить не менее чем за 5 дней - при этом государственный регулятор не реагирует на жалобы потребителей...

уже 10 дней на сайте висит https://kv.dsoua.com/ru/services/zaplat ... tari-41417
у Вас что-то с трактором


Забуксовал...
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:17

  Тракторист написав:
  Ratatui написав:
  Тракторист написав:"Киевоблгаз” – 1,45 грн за куб. м., но при этом на сайте 104.ua до сих пор значится 0.972 грн/м3, а в соответствии с законом о изменении тарифов потребителей должны уведомить не менее чем за 5 дней - при этом государственный регулятор не реагирует на жалобы потребителей...


Да государственному регулятору глубоко на... на проблемы индейцев.

тогда логично ставить вопрос: если государство не выполняет свою часть общественного договора, то почему украинцы должны платить налоги такому государству?... ;)


То смех как они платят. Причем на всех уровнях кормовой цепочки.
Ratatui
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