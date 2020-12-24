Тарифи на газ у 2021 (інфографіка)

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"Киевоблгаз” – 1,45 грн за куб. м., но при этом на сайте 104.ua до сих пор значится 0.972 грн/м3, а в соответствии с законом о изменении тарифов потребителей должны уведомить не менее чем за 5 дней - при этом государственный регулятор не реагирует на жалобы потребителей...
Тракторист написав:"Киевоблгаз” – 1,45 грн за куб. м., но при этом на сайте 104.ua до сих пор значится 0.972 грн/м3, а в соответствии с законом о изменении тарифов потребителей должны уведомить не менее чем за 5 дней - при этом государственный регулятор не реагирует на жалобы потребителей...
Да государственному регулятору глубоко на... на проблемы индейцев.
Тракторист написав:"Киевоблгаз” – 1,45 грн за куб. м., но при этом на сайте 104.ua до сих пор значится 0.972 грн/м3, а в соответствии с законом о изменении тарифов потребителей должны уведомить не менее чем за 5 дней - при этом государственный регулятор не реагирует на жалобы потребителей...
Да государственному регулятору глубоко на... на проблемы индейцев.
тогда логично ставить вопрос: если государство не выполняет свою часть общественного договора, то почему украинцы должны платить налоги такому государству?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист написав:"Киевоблгаз” – 1,45 грн за куб. м., но при этом на сайте 104.ua до сих пор значится 0.972 грн/м3, а в соответствии с законом о изменении тарифов потребителей должны уведомить не менее чем за 5 дней - при этом государственный регулятор не реагирует на жалобы потребителей...
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Тракторист написав:"Киевоблгаз” – 1,45 грн за куб. м., но при этом на сайте 104.ua до сих пор значится 0.972 грн/м3, а в соответствии с законом о изменении тарифов потребителей должны уведомить не менее чем за 5 дней - при этом государственный регулятор не реагирует на жалобы потребителей...
Тракторист написав:"Киевоблгаз” – 1,45 грн за куб. м., но при этом на сайте 104.ua до сих пор значится 0.972 грн/м3, а в соответствии с законом о изменении тарифов потребителей должны уведомить не менее чем за 5 дней - при этом государственный регулятор не реагирует на жалобы потребителей...
Да государственному регулятору глубоко на... на проблемы индейцев.
тогда логично ставить вопрос: если государство не выполняет свою часть общественного договора, то почему украинцы должны платить налоги такому государству?...
То смех как они платят. Причем на всех уровнях кормовой цепочки.
Тракторист написав:"Киевоблгаз” – 1,45 грн за куб. м., но при этом на сайте 104.ua до сих пор значится 0.972 грн/м3, а в соответствии с законом о изменении тарифов потребителей должны уведомить не менее чем за 5 дней - при этом государственный регулятор не реагирует на жалобы потребителей...