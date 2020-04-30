Про це він повідомив в фейсбуці.
Дивися повний текст Шмигаль: промисловість відновилася до рівня листопада 2019.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 21:12
Шмигаль: промисловість відновилася до рівня листопада 2019
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Дивися повний текст Шмигаль: промисловість відновилася до рівня листопада 2019.
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