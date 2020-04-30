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Шмигаль: промисловість відновилася
до рівня листопада 2019

Шмигаль: промисловість відновилася до рівня листопада 2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:12

Шмигаль: промисловість відновилася до рівня листопада 2019

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив в фейсбуці.

Дивися повний текст Шмигаль: промисловість відновилася до рівня листопада 2019.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:12

а когда вернёмся до уровня 2013?... ;)
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