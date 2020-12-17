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Як локдаун у січні
вплине на бізнес

Як локдаун у січні вплине на бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:39

Як локдаун у січні вплине на бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив голова Асоціації рестораторів України Сергій тр....

Дивися повний текст Як локдаун у січні вплине на бізнес.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:39

ну прямо зраділи..
ruslan42212
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