Таку думку висловив голова Асоціації рестораторів України Сергій тр....
Дивися повний текст Як локдаун у січні вплине на бізнес.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 22:39
Як локдаун у січні вплине на бізнес
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Дивися повний текст Як локдаун у січні вплине на бізнес.
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