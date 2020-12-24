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A Development планує будівництво ТРЦ Smart Plaza...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила компанія UTG на прес-конференції "Підсумки 2020 року на ринку нерухомості України" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.
Дивися повний текст A Development планує будівництво ТРЦ Smart Plaza Zhitomirskaya в Києві
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Додано: Нед 27 гру, 2020 22:41
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