Аналітика компанії International SOS.
Дивися повний текст Назвали найнебезпечніші країни світу: місце України (карта).
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:28
Назвали найнебезпечніші країни світу: місце України (карта)
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Дивися повний текст Назвали найнебезпечніші країни світу: місце України (карта).
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:28
Особенно в бульбингеме в этом году "безопасно"... Карта явно устаревшая
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