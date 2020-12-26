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Назвали найнебезпечніші країни
світу: місце України (карта)

Назвали найнебезпечніші країни світу: місце України (карта)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:28

Назвали найнебезпечніші країни світу: місце України (карта)

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Аналітика компанії International SOS.

Дивися повний текст Назвали найнебезпечніші країни світу: місце України (карта).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:28

Особенно в бульбингеме в этом году "безопасно"... Карта явно устаревшая
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:49

Карта не только устаревшая, но и загадочная. Бульбистан это понятно - рай для туриста. Но вот что творится в пустынях Египта?
miroslav_sc2018
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:32

Re: Назвали найнебезпечніші країни світу: місце України (кар

Беларусь с чокнутым диктатором, где людей избивают бандиты с погонами прямо на улице конечно безопасное место... карта фуфло.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:38

и по каких это критериях пиндостан стал безопасным?
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:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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